4 kameralı Samsung telefonunun detayları netleşiyor

İlk 3 kameralı akıllı telefonu Galaxy A7 2018 modelini tanıttıktan sonra Samsung şimdi de 4 kameralı ilk telefonunu tanıtacak. Sektörde de ilk olması beklenen yeni akıllı telefon ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Galaxy A9s özellikleri

Galaxy A9 Star Pro veya Galaxy A9s adını alacağı tahmin edilen akıllı telefonda Snapdragon 660 yonga setinin kullanılacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan telefon ABD ve Çin gibi belirli pazarlarda satılacak. Samsung global olarak genelde Exynos yonga setli telefonlarını piyasaya sürüyor.

Telefonun en can alıcı noktası 4 arka kamerası. Bu 4 kameranın belirli senaryolarda aynı anda devreye gireceği ifade ediliyor. Bu sistem telefon kameraları açısından yeni bir devrimin kapısını açacak.

Kombinasyon içerisinde 24MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı sensörün ana sensör olduğu belirtiliyor. 5MP çözünürlüğündeki ikinci sensör ise derinlik verileri topluyor ve bulanıklık gibi efektlerde görev alıyor.

Üçüncü sensör 8MP çözünürlüğünde ve geniş açılı bir lense sahip. 10MP çözünürlüğündeki dördüncü sensör ile 2x optik yakınlaştırma için kullanılıyor. Böylece sektörün en kapsamlı kamera kombinasyonu ortaya çıkmış oluyor.

Galaxy A9s modelinde bunun haricinde 6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, 3720mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olması bekleniyor. Telefon 11 Ekim tarihinde tanıtılacak.

(Donanım Haber)