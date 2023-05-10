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Bilim-Teknoloji

40 yıllık tecrübenin ürünü! HAVELSAN, THY için üretmişti... EASA sertifikası aldı

40 yıllık tecrübesini askeri alandan sivil alana da taşımayı başaran HAVELSAN'ın THY için ürettiği Boeing B737MAX simülatörü EASA sertifikası aldı. HAVELSAN'ın, pilot eğitim araçlarının cazibesini dünya çapındaki hava yolları ve eğitim merkezlerine genişletmek için bir sonraki önemli kilometre taşına ulaştığı belirtildi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
40 yıllık tecrübenin ürünü! HAVELSAN, THY için üretmişti... EASA sertifikası aldı
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HAVELSAN'ın Türk Hava Yolları (THY) için ürettiği Boeing B737MAX Tam Uçuş Simülatörü Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Level D sertifikasını aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, HAVELSAN'ın, 2017 yılında THY'ye EASA Level D sertifikalı Boeing 737-800 NG Simülatör teslimatı ile askeri alandaki 40 yıllık tecrübesini sivil alana da taşımayı başardığı anımsatıldı. Açıklamada, 2018 yılında toplam 11 adet A320 CEO NEO ve Boeing 737 Max FFS ve FTD simülatörlerinin seri üretimine başlayan HAVELSAN'ın, pilot eğitim araçlarının cazibesini dünya çapındaki hava yolları ve eğitim merkezlerine genişletmek için bir sonraki önemli kilometre taşına ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, HAVELSAN, mayıs ayı içinde Airbus fabrika testlerine başladığı A320 CEO/NEO FFS için de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde EASA Level D Sertifikası almayı hedefliyor. Teslim edilecek bu simülatörler ile HAVELSAN, kullanıcılarına tüm dar gövdeli uçaklar için son teknoloji simülatör çözümleri sunma fırsatı bulacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Boeing 737 Max FFS için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hava yolları ve eğitim merkezlerine yönelik birinci sınıf bir pilot eğitim aracı oluşturmak amacıyla ürettiğimiz simülatörümüz için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Dünya standartlarında hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları ile çalışmak bizim için büyük bir onur. Ülkemizin önde gelen global şirketlerinden Türk Hava Yolları ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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