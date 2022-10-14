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Bilim-Teknoloji

400 milyon dolarlık Starlink faturası! Elon Musk: Artık Pentagon ödesin

Ukrayna'nın hizmetine sunulan Starlink uydularının maliyeti Elon Musk'ı zor duruma düşürdü. SpaceX, 1 yıl sonra 400 milyon doları bulması öngörülen Starlink maliyetinin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi.

Star Gazetesi14 Ekim 2022 Cuma 12:18 - Güncelleme:
400 milyon dolarlık Starlink faturası! Elon Musk: Artık Pentagon ödesin
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Elon Musk, Ukrayna ordusuna ücretsiz hizmet veren SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink uydu internet terminallerinin maliyeti için Pentagon'a çağrıda bulundu.

Yaklaşık 20 bin Starlink uydusunun Ukrayna'ya verildiğini belirten Musk, maliyetin SpaceX'e 80 milyon dolara mal olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacağını söyledi.

Artan maliyetler karşısında Ukrayna'daki hizmetin durabileceği uyarısında bulunan Musk, harcamalara katkı vermemesi nedeniyle Pentagon'u suçladı.

ABD basının elde ettiği bilgilere göre; SpaceX'in Pentagon'a Starlink hizmeti konusunda mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta, Ukrayna hükümetine hizmet veren ve 1 yıl sonra 400 milyon dolara mal olabileceği iddia edilen maliyetin Pentagon tarafından devralması talep edildi.

SpaceX'in satış direktörü Eylül ayındaki mektubunda Pentagon'a "Ukrayna terminalleri için daha fazla bağış yapacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz" dedi.

Mektupta ayrıca, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'nin Temmuz ayında Elon Musk'a yaklaşık 8.000 Starlink terminali için talepte bulunduğu da yer aldı.

Starlink kesintilerine ilişkin yayınlanan son raporda 30 Eylül'den sonra başlayan kesintilerin Ukrayna'nın kuzey ve güney cephe hattının etkilediğine dikkat çekildi.

Star Gazetesi

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