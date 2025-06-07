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Bilim-Teknoloji

45 milyon dekar analiz edildi! Türksat'tan yapay zeka destekli tarımsal üretim takibi

Türksat tarafından, uydu görüntülerinin yapay zeka teknolojileriyle analiz edilmesiyle tarımsal üretimin yakından takip edilmesi sağlanıyor.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 11:22 - Güncelleme:
45 milyon dekar analiz edildi! Türksat'tan yapay zeka destekli tarımsal üretim takibi
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AA muhabirinin Türksat'tan edindiği bilgiye göre, Yapay Zeka ile Üretim Alanlarının Uydu Görüntüleri ile Tespiti Projesi kapsamında, Göktürk-1, Göktürk-2, Sentinel-2 ve PlanetScope gibi gelişmiş uydulardan alınan görüntüler analiz ediliyor.

Yapılan analizler sonucunda, örneğin haşhaş ekim alanlarının fenolojik takvim sürecine göre takibi yapılıyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde, "doğru", "yanlış", "mükerrer" ve "şüpheli beyan" gibi ekim verileri analiz ediliyor, su stresi ve azot durumu gibi bitki sağlığı değerleri izlenebiliyor.

Sistem, tarımsal üretimde şeffaflığı artırırken, verimliliğin yükseltilmesini ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal denetimlerin aksine, uydu görüntüleriyle yapılan analizler sayesinde sahada zaman kaybı en aza indiriliyor ve erken müdahale imkanı elde ediliyor.

- 45 MİLYON DEKAR TARIM ARAZİSİ ANALİZ EDİLDİ

Proje kapsamında Türkiye genelinde 45 milyon dekarın üzerinde tarım alanı uydu görüntüleriyle analiz edildi. Yapılan analizler saha çalışmalarıyla doğrulanırken, yüzde 98'in üzerinde başarı oranına ulaşıldı.

Bu teknoloji, özellikle tarımsal destekleme programları, verimli su kullanımı, ekim planlaması ve gıda güvenliği gibi alanlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca, ürün rekoltesinin tahmin edilmesine yardımcı olarak, üreticilerin ve ilgili kurumların gelecek planlamalarını daha sağlıklı yapmasına imkan tanıyor.

- ÜRETİM BEKLENTİLERİ BELİRLENİYOR

Türksat'ın geliştirdiği yapay zeka destekli sistem, Türkiye'nin tarım politikalarına önemli katkı sunmasının yanında gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir tarım hedeflerini de destekliyor.

Yer gözlem uydularıyla yapılan kesintisiz takip sayesinde, üretim beklentileri daha doğru belirleniyor, sahadaki değişimler anında tespit ediliyor ve saha çalışmalarının maliyeti önemli ölçüde azaltılıyor.

Projeyle, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

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