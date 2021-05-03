03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:33

ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü 6,5 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 167 gün kaldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin seferinin kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini belirtmişti.

45 YIL SONRA BİR İLK

Astronotlar ilk defa Dünya'ya gece inişi yapmıyor ancak bu seçenek çok nadiren tercih ediliyor.

1968 yılında Apollo 8 görevindeki astronotlar gece inişi yapmıştı.

1976 yılında ise Soyuz 23 göreviyle uzayda bulunan Rus kozmonotlar gece inişi yapmıştı.

O tarihten beri gece inişi yapılmadı. NTV'de yer alan habere göre, Böylece İSS'te görev yapan astronotlar, 45 yıl sonra Dünya'ya gece inişi yapan insanlar oldu.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.