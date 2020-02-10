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Bilim-Teknoloji

48 saat uyumadılar, 35 oyun geliştirdiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), oyun geliştirme sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 118 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen Global Game Jam (GGJ) etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir'in yanı sıra etkinliğe katılmak için kilometrelerce uzaktan gelen toplam 220 kişi, “tamir etmek” temasıyla yeni oyunlar geliştirmek amacıyla 48 saat aralıksız çalıştı ve 35 yeni oyun geliştirdi.

IHA10.02.2020  10:33 - Güncelleme: 10.02.2020  10:33

Rollic’in ana sponsorluğunda yapılan organizasyona katılanlar, gruplar halinde ya da bireysel olarak hareket etti. İEÜ Konferans Salonu’nu tamamen doldurarak, en iyi oyunları hayata geçirmek için çaba sarf eden katılımcılar, 35 yeni oyun geliştirdi. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılan organizasyonda geliştirilen oyunlar, sektördeki nitelikli firmalara iletilecek. Bu sayede oyunların dünya geneline yayılmasına da imkan sağlanacak.

400 KİŞİ BAŞVURDU

İEÜ Oyun Geliştirme Takımı Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Aytuğ Han, Türkiye’de oyun geliştirme alanında yapılan en büyük etkinliklerden birine imza attıklarını söyledi. Han, “Bu yıl, etkinliğe katılmak için 400 kişi başvurdu. Bu kişilerin daha önce yaptığı çalışmalar tek tek incelendi ve 220 kişi etkinliğe katılmaya hak kazandı. Katılımcılar, daha önce belirlenen tema kapsamında özgürce çalıştı. Yorgunluğa rağmen, neredeyse hiç uyumadılar. Kısa süre içinde çok başarılı oyunlar geliştirdiler. Etkinliğe gelen arkadaşlarımız, firma temsilcileriyle tanışma ve kendilerini anlatma fırsatı da buldu” dedi.

“ŞİMDİDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADIK”

Önümüzdeki dönemde de yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini ve bunun için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten Han, “Bu yıl ve gelecek seneler için planlamalar yapıyoruz. Firmalarla sponsorluk için görüşüyoruz. Üniversitemizde böylesine önemli etkinliklere imza atmak, gerçekten gurur verici. Önümüzdeki dönemde daha geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirmek noktasında kararlıyız” diye konuştu.

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