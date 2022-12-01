'Zombi virüsü' geri döndü! 48.500 yıldır uyuyordu

Uluslararası bir araştırma ekibi, şimdiye kadar canlandırılan en eski virüsü hayata geri döndürdü. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden mikrobiyolog Jean-Marie Alempic liderliğindeki yeni çalışma, Rusya'nın Sibirya eyaletindeki permafrosttan toplanan örnekleri inceledi. Bilim adamları bunlardan, "zombi virüsleri" olarak etiketledikleri 13 yeni virüsü uyandırmayı başardılar. Derin donmuş toprakta 48.500 yıldan fazla bir süre sonra bulaşıcı kalan bir virüs de dahil...



NADİREN RASTLANIYOR

Henüz akran değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışma, donmuş toprakta bulunan "canlı" virüslere ilişkin sınırlı araştırma yapıldığını kaydetti. Ekip, "Bu, yanlış bir şekilde, bu tür olayların nadir olduğunu ve 'zombi virüslerinin' halk sağlığı tehdidi olmadığını gösteriyor" diye yazdı.

Çalışmada incelenen virüsler, mikroskobik, tek hücreli bir canlı organizma olan Acanthamoeba'yı enfekte edebiliyordu.

VİRÜS YEMİ KULLANILIYOR

Araştırmacılar, Acanthamoeba'nın "virüs yemi" olarak kullanılmasının geçerli bir seçim olduğunu çünkü bunların yalnızca toprakta, tatlı ve deniz sularında değil, aynı zamanda havuzlarda, musluklarda, kanalizasyonlarda, akvaryumlarda, kanalizasyonda ve ayrıca hidroterapi banyoları, soğutma sistemleri, vantilatörler ve yoğun bakım üniteleri bunlardan birkaçıdır. Çalışma, "Virüslerinin saptanması, belirli bir ortamda başka canlı virüslerin varlığı için yararlı bir test sağlayabilir" dedi.

"BU BİR DÜNYA REKORU"

Ekip, tarih öncesi amiplere bulaşan virüsleri yeniden canlandırmanın biyolojik tehlike riskinin (iklim krizi) "tamamen önlenebilir" olduğunu kaydetti.

New Scientist dergisine konuşan ekip üyesi ve Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi araştırmacısı Jean-Michel Claverie, "48 bin 500 yaş; bu, bir dünya rekoru" dedi.

STAR GAZETESİ

