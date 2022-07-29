2015 yılında kurulan Bulgaristan'da kurulan Alieno firması, dört yıl önce ilk modelleri Arcanum'u tanıtmıştı. Arcanum hala üretilememişken firma yeni bir modelinin duyurusunuz yaptı.

Görselleri ve bazı teknik ayrıntıları paylaşılan modelin adı ise Unum.

Birkaç versiyondan oluşan Unum modelinin teknik özellikleri ise dudak uçuklatıyor. Aracın giriş modelinde bile 2.610 beygir güç (1.946 kW) sunuluyor.

Unum'da giriş seviyesinde 12 elektrik motoru yer alırken, üst versiyonlarda 24 adet motor eve hava itici bulunuyor.

Bulgar şirketin, dış kısımdaki farklı ızgaraların altına yerleştirildiğini açıkladığı bu soğuk hava iticileri dengeyi sağlamak, frenlemek ve hatta yol yüzeyindeki kar, buz, çamuru uzaklaştırarak lastiklerin önünü temizlemek için bile kullanılıyor.

Unum'un üst modellerinde 3.482 beygir, 4.351 beygir ve en üst donanımda 5.221 beygir güç ve 8.800 Nm'lik tork değerleri veriliyor.

Unum'un performans tarafında hedeflenen değer ise 580 km/s'in üzerinde bir hız.

4 DAKİKADA TAM ŞARJ

Aracın şarj performansı da dikkat çekici. Şirketin iddiasına göre sipariş üzerine kurulacak özel 2700 DC şarj cihazlarıyla 0'dan 80'e dolum süresi 3,2 dakika, tam dolum ise 4 dakikada tamamlanıyor.

Firma Unum için 1,8 milyon eurodan başlayan fiyatlarla ön siparişleri almaya başladı.