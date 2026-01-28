İSTANBUL 13°C / 11°C
Bilim-Teknoloji

5. nesil savaş uçağı için kritik adım! Gizli görüşmeler sonuç verdi

Rusya ve Hindistan arasında, 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının tedariki için ileri seviye teknik görüşmeler yapılmasına karar verildi. Bu görüşmeler, uçakların Hindistan'da üretilmesini de kapsıyor.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, Hindistan'a 5. nesil savaş uçağı Su-57 tedariki için "ileri seviye teknik görüşmelere" geçildiğini söyledi.

Badeha, Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hindistan ile çeşitli savaş uçaklarının tedariki ve ortak üretimi konusunu müzakere ettiklerini anlatan Badeha, "Su-57 tedariki için ileri seviye teknik görüşmelere geçtik. Buna uçağın Hindistan'da üretimi de dahil." dedi.

Badeha, Su-57'nin yanı sıra Su-30'ların üretimi konusunda da görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın geçen yıl adı açıklanmayan bir ülkeye ilk defa Su-57 ihraç ettiği bildirilmişti.

  • Su-57 savaş uçağı
  • Rusya
  • Hindistan üretim
  • tedarik görüşmeleri
  • 5. nesil uçak
  • ileri teknik

