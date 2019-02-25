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50 bin adet 'MPT-76' için sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, 50 bini aşkın 'MPT-76' için sözleşme imzalandığını duyurdu.

  • star.com.tr
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Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin hizmetine sunulan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'asker ve polisin gücüne güç katmaya devam ediyor. NATO testlerini başarıyla geçen MPT-76, için yeni bir sözleşme imzalandı.

SSB, Twitter hesabından "50.000'i aşkın ilave MPT-76, piyade tüfeği sözleşmeye bağlandı." açıklamasıyla sözleşmeyi duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, paylaşımı alıntılayarak "MPT-76'ya ek olarak farklı sınıf ve özelliklerdeki tüfekler yönelik çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

 

 

'MPT-76' NEDİR?

Türk mühendis ve işçisinin birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olan "Milli Piyade Tüfeği Projesi"nin hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlandı. Testlerin ardından silahın seri üretimine 2016 yılında başlandı.

NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışarak başarısını kanıtladı.

Türkiye'nin gururu haline gelen ve "G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik" olarak tanımlanan tüfeğin testleri sırasında 1 milyon 100 bin civarında mermi kullanıldı.

Dakikada 700 mermi atabilen, 4 kilo 180 gram ağırlığında gövde yapısına ve 7,62 milimetre namluya sahip MPT-76, 600 metreye kadar etkili bir menzile ve 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip.

Teleskopik dipçiğe sahip silahın namlu boyu 406 milimetre. Silahın çatal ayağı aynı zamanda el tutamağı vazifesi de görüyor, üzerindeki pikatini raya gece görüş dürbünü gibi her türlü cihaz takılabiliyor. Silah aksesuarları ile 413 parçadan oluşuyor.

Testleri başarıyla tamamlaması ve 2016 yılında seri üretimine geçilmesinin ardından bugüne kadar MKEK Silah Fabrikasında üretilen 25 bin civarında MPT-76, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklere ulaştırıldı, aynı zamanda Pakistan, Afganistan ve bazı Avrupa ülkelerine de test amaçlı sınırlı sayıda gönderildi.

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