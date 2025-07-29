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Bilim-Teknoloji

500 bin üyeye az kaldı! Selçuk Bayraktar'dan siyasi partilere ''Next'' daveti

NEXT Teknofest Sosyal'in 500 bin kullanıcıya ulaşmasına çok az kaldığını bildiren Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarını NEXT Sosyal'e üye olmaya davet etti.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
500 bin üyeye az kaldı! Selçuk Bayraktar'dan siyasi partilere ''Next'' daveti
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal'in 500 bininci üyeye çok yaklaştığını bildirdi.

500 BİNİNCİ ÜYEYE ÖZEL HEDİYE

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı! NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin. Biz buradayız" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR'DAN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINA NEXT DAVETİ

Bayraktar, bir diğer mesajında ise "Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" çağrısında bulundu.

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