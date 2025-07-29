Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal'in 500 bininci üyeye çok yaklaştığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı! NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin. Biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bir diğer mesajında ise "Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" çağrısında bulundu.