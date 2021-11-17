580 yıldır böylesi görülmedi: 19 Kasım'da ay kızıl renge bürünecek ve...

star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:45

Dünya, 19 Kasım'da yüzyıllardır görülmemiş bir ay tutulmasına şahitlik edecek. 500 yıldan fazla bir süre sonra görülecek en uzun ay tutulması, meraklılara görsel şölen yaşatacak.



Parçalı tutulmanın zirvesi, ayın %97'sinin Dünya'nın gölgesi tarafından tutulacağı Cuma günü şafak öncesi saatlerde gerçekleşecek.

Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018'de gerçekleşti ve iki saatten az sürdü, ancak bu tutulmanın birkaç saat sürmesi bekleniyor.

NASA'ya göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden görülebilecek.

580 YILIN EN UZUN TUTULMASI

Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında olacak. Dünya ve güneş gibi gezegenin umbra olarak bilinen gölgesinin en karanlık kısmından çıkmak için gereken süre uzayacak. Holcomb Gözlemevi, tutulmanın nasıl görüneceğini detaylandıran bir video yayınladı.

Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, tutulmayı görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak.

Tutulma meydana geldiğinde, ay kızıla yakın renk alacak ve ayın yalnızca bir şeridi görünecek. Tutulma 580 yıldan veri yaşanan en uzun ay tutulması olacak.

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