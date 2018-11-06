5G'li iPhone geliyor

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) geçtiğimiz yıl Apple'a 5G teknolojisini test etmesi için lisans vermişti. Fast Company isimli internet sitesinin Cupertinolu şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 5G'li ilk iPhone, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

Raporda ayrıca şirketin yeni nesil hücresel ağ bağlantısını destekleyecek telefonunda, Intel'in 8161 5G modemini kullanmayı planladığı da yazıyor. Ancak yonga ile ilgili ısı dağılımı konusunda çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var. Apple'ın yonga tedarik etme konusunda B Planı olarak MediaTek ile görüşme halinde olduğu da gelen haberler arasında.