star.com.tr 10 Nisan 2020 Cuma 12:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 12:11

Meksika Körfezi'ndeki eski "denizaltı ormanının" florasını incelemek için 60 metre su altına inen araştırmacılar, 60.000 yıllık ağaç gövdelerinde yaşayan diğer deniz organizmaları arasında gemi solucanlarının ilaç endüstrisinde kullanılabileceğine görüşüne vardı. Açıklamada, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Okyanus Arama ve Araştırma Ofisi (OER) web sitesinde yayımlandı.

Araştırmaya göre, organizmaların, yani orada bulunan bakterilerin, tıp ve biyoteknoloji için kullanılabilecek bileşenler içerdiği ve yeni ilaçların, antibiyotiklerin geliştirilmesine elverişli olduğu belirtiliyor.

NOAA bu haftanın başlarında sualtı alanının yeni görüntülerini yayınladı. Araştırmacılar seyahatten ilk bulgularını önümüzdeki birkaç ay içinde yayınlanmasını bekliyor.

İddialı projeyi, gemi solucanları ve diğer deniz faunası da dahil yaklaşık 300 türle ilgili derinliklerden çekilen görüntüleri ve elde edilen bilgileri analiz eden, Northeastern Üniversitesi ve Utah Üniversitesi'nden araştırmacıların olduğu bir ekip yürütüyor.

Utah Üniversitesi'nde Moleküler Biyolog Margo Haygood'a göre özellikle, kamçı kurtları ilaç geliştirme için ideal olan kelimenin tam anlamıyla “biyosentetik yollarla dolu” olduğunu söyledi.

Haygood, "Ahşaptan az kıymıkla ayırdığımız bu numunelerde her türlü canlıyı bulduk, ama kesinlikle keşfettiğimiz şey bunun ötesinde olacak" dedi.

Simbiyotik mikroplar tarafından üretilen ilaç bileşenlerinin, hayvanlarda yaşayan bakterilere göre toksisite gösterme olasılığı daha düşük olduğundan ve daha da önemlisi, daha düşük sıcaklıklarda ve daha az sıkı endüstriyel koşullar altında daha kolay çoğaltılabildiğinden, potansiyelin büyük olduğu belirtiliyor.

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