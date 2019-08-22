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Çin'in 65 bin tonluk uçak gemisi Type 001A teslimata hazır

Çin'in yerli imkanlarla geliştirdiği ilk uçak gemisi Type 001A'nın bu yılın sonunda hizmete başlayacağı öngörülüyor.

  • star.com.tr
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Çin donanması için yerli imkanlarla geliştirilen 65 bin tonluk devasa uçak gemisi Type 001A'nın bu yılın sonunda hizmete alınması bekleniyor.
 
Çin medyasının görüşlerine yer verdiği askeri uzmanlara göre, 7 kez deneme için denizlerde dolaşan gemi, son denemede teslimata hazır olduğunu kanıtladı.
 
Çin Devlet Televizyonu'na göre yeni uçak gemisi, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) envanterindeki Liaoning gemisinden bir düzine daha fazla savaş uçağı taşıyabilecek.
 
CCTV'ye konuşan Çin Gemi İnşa Sanayisi'nin başındaki Hu Wenming, ''Yeni uçak gemisi güçlü buhar türbinleri ve iyileştirilmiş hangar düzeni gibi özellikleri ile kız kardeşinden (Liaoning uçak gemisi) daha ileri teknolojilere sahip olmasını bekliyoruz. Yeni gemi ayrıca 14 helikopter ve 2 bin mürettebat da taşıyacak.'' dedi.
 
SOVYET VARYAG'INDAN LİAONİNG'E
 
58.000 tonluk Liaoning uçak gemisi, Sovyetler Birliği'nin Kuznetsov sınıfı uçak gemisi Varyag olarak üretildi. SSCB 1991'de dağıldığında, gemi 1998'de Ukrayna'dan Çin'e satıldı.
 
Çin, adeta hurdaya dönen gemiyi yeniden modernize ederek ilk uçak gemisi olan Lioaning'e dönüştürdü.
 
TYPE 001A
 
Asya Pasifik'teki hakimiyet alanlarını ABD ve müttefiklerine karşı korumaya çalışan Çin, PLA'nın denizde de güçlü olması için donanmasını hızla büyüterek modernize ediyor. Lioaning'in yanı sıra Type 001A da bu çalışmaların bir sonucu.
 
Gemi, 36 adet J-15 uçağı taşıma kapasitesine sahip ve seyir hızı 31 knot. 315 metre uzunluğundaki geminin genişliği ise 75 metre.
 
 

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