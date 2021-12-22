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Bilim-Teknoloji

66 milyon yıllık keşif! Daha önce rastlanmadı

Bilim insanları Çin'de 66 ila 72 milyon yıllık olduğu tahmin edilen 'çok iyi korunmuş' dinozor embriyosu buldu. 'Bebek Yingliang' adı verilen dinozor fosilinin ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde bulurken, bu durumun daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve kuşlara benzeyen bir duruş olduğu ifade edildi.

TRT Haber22 Aralık 2021 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:26
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Çin'in güneyinde en az 66 milyon yıllık, çok iyi şekilde korunmuş bir dinozor fosili bulundu.

Bilim insanları, en az 66 yıl öncesine ait, yumurtadan çıkmaya hazırlanan bir dinozor embriyosunun keşfini duyurdu.

"Bebek Yingliang" adı verilen dinozor fosili, Çin'in Ganzhou kentinde bulundu.

TRT Haber'in haberine göre, Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri." ifadesini kullandı.

DURUŞU KUŞLARINKİNE BENZİYOR

Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang'ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, dinozor fosilinin 66 ila 72 milyon yıllık olabileceğini bildirdi.

  • Bebek Yingliang
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