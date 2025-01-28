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Bilim-Teknoloji

66 milyon yıllık keşif! Yediği otları sindiremediği için kusmuş

Danimarka'da 66 milyon yıl önceye ait olduğu düşülen yediği otları sindiremediği için kusan bir balığa ait fosil bulundu.

AA28 Ocak 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
66 milyon yıllık keşif! Yediği otları sindiremediği için kusmuş
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Danimarka'da 66 milyon yıllık fosilleşmiş bir hayvan kusmuğu keşfedildiği duyuruldu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, başkent Kopenhag'ın güneyindeki Stevns kayalıklarında amatör bir fosil avcısı yeni bir fosil keşfetti.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorların yaşadığı dönemden kalma olduğu düşünülen fosilin, yediği otları sindiremediği için kusan bir balığa ait olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, keşfedilen fosillerin ekosistemin işleyişi ve besin zinciri hakkında önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Fosiller, incelenmek üzere müzeye kaldırıldı.

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