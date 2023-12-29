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Bilim-Teknoloji

''737 Max'' tipi uçaklar kontrole çağırıldı

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi uçakların rutin bakım sırasında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine şirket uçaklarını incelemeye çağırdı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 12:47 - Güncelleme:
''737 Max'' tipi uçaklar kontrole çağırıldı
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The New York Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 Max uçaklarının rutin bakımı sırasında uçuş kontrol sisteminde somunu eksik bir cıvata tespit edildiğini açıkladı.

Sorunlu uçağı inceleyen Boeing, uçuş kontrol sisteminde düzgün sıkılmamış bir cıvata da tespit etmesi üzerine, meydana gelecek olası sorunlara karşı piyasadaki uçakları kontrole çağırdı.

Şirket, 2017'den bu yana bin 370'den fazla uçak teslim edildiğini ve hepsinin incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Boeing ayrıca teslim edilmemiş uçakların kontrol edildiğini bildirdi.

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