Türk Ejderi Özbekistan’da

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke tarihindeki en geniş kapsamlı askeri tatbikat Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla düzenlendi.

26 Kasım tarihinde başlayan tatbikat 5 gün sürecek ve 4 etaptan oluşacak. Askeri araç ve uçakların kullanılacağı tatbikatta Özbek Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve pratik askeri hazırlığının gözden geçirilmesi amaçlanıyor.

“EJDER YALÇIN” Tatbikatta

Tatbikatta, Nurol Makina tarafından üretilen ve Özbekistan Ordusuna satışı gerçekleştirilen Ejder Yalçın 4×4 araçları da yer aldı. Türk emniyet güçlerinin teröristle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda başarıyla görev yapmasının yanı sıra gösterdiği performansla da yurtdışında da yoğun ilgi gören Ejder Yalçın 7 ülkede zorlu testlere katılan Katar, Senegal, Tunus ve Özbekistan’da satış başarısı yakaladı.

Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlarda dahil olmak üzere her türlü bölgede harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur.

4 ton taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı faydalı yükler entegre edilebilmekte ve bu sayede Ejder Yalçın 4×4 platformu farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir. Ejder Yalçın 4×4, yüksek torka sahip dizel motoru ve tam bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek arazi performansı sunuyor.

Personel güvenliği ön planda

Ejder Yalçın’ın geliştirilmesi sırasında üstün bekâ (Araç & teker üstü, motor bölmesi yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, Acil durum tahliye kapakları, Ön ve yan camlarda koruyucu ızgaralar) özelliklerinin yanı sıra kullanıcının operasyonel ve ergonomik ihtiyaçları da göz önünde tutuldu. Böylece personelin güven içinde etkin bir görev yapması için ideal bir platform oluşturuldu.

Yüzde 60 meyilli arazide tırmanabilen zırhlı aracın lastikleri patlak gider özelliği taşıyor. Ayrıca, tüm tekerlerde çift salıncaklı tam bağımsız süspansiyon sistemi de bulunuyor. 14 ton ağırlığında olan ve 120 km hıza çıkabilen aracın menzili ise 700 km.

Araç, değişik harekât ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler de (KBRN Keşif Aracı, Mayın/EYP Tespit ve İmha Aracı, Zırhlı Ambulans, Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Hava Savunma Aracı ve Komuta Kontrol Aracı) sunuyor.

(defenceandtechnology)