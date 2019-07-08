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8 buçuk ton ağırlığında, dünyaya düşecek

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Çin Ulusal Uzay İdaresinin üç yıl önce fırlattığı 8 buçuk ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-2'nin, Temmuz 2019'da dünyaya düşeceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO) yetkilileri, 5 Eylül 2016'da Çin'in Long March-2F T2 isimli roketiyle yörüngesine fırlatılan, deneysel bir uzay laboratuvarı olan Tiangong-2'nin temmuz veya ağustos ayı içerisinde kontrollü bir şekilde düşürüleceğini açıkladı.
 
Çin, uzay istasyonunda fizik, tıp ve biyoloji alanlarında birçok deney gerçekleştirildi. Tiangong-2, ayrıca iki taykonota (Çinli astronot) da ev sahipliği yapmıştı. Shenzhou 11 görevi dahilinde Tiangong-2'ye gönderilen iki taykonot, uzayda tam 32 gün geçirdikten sonra Dünya'ya dönmüştü. Bu görev, Çin uzay araştırmaları tarihinin en uzun insanlı görevi olarak tarihe geçti.
 
 
CMSEO Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Tiangong-2 iyi durumda, uzay aracının kontrollü bir şekilde tekrar dünyaya düşürmek için yeterli yakıtı var." ifadelerini kullandı.
 
TIANGONG-1 KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA DÜŞMÜŞTÜ
 
Çin Ekim 2017'de, 2011'de uzaya gönderdiği ve 2013'te görev süresi biten 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1'in kontrolden çıktığını ve birkaç ay içinde dünyaya düşeceğini açıklamıştı.
 
Tiangong-1, 2 Nisan 2018'de TSİ 03:15 civarında Dünya'ya yeniden girmiş ve büyük bir kısmı Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak etmişti.
 
ÇİN'İN HEDEFİ DEV BİR UZAY İSTASYONU
 
Çin, Tiangong-1 ve Tiangong-2'yi, uzayda kalıcı bir istasyon kurmak için çok önemli bir adım olarak görüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dahil olmayan Çin, uzun bir süredir kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uğraş veriyor.
 
Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'ü 2022-2024 yılları arasında yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Tiangong-3'ün modüler bir yapıya sahip olacağı ve ekstra parçaların eklenebileceği Çinli uzmanlar tarafından açıklandı. Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı iddia edilen bir uzay teleskobu, Tiangong-3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonu ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabilecek.
 
TIANGONG-2
 
Tiangong-2, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geliştirilen Project 921-2 uzay istasyonu programının bir parçasıdır. 15 Eylül 2016 tarihinde yerel saat 22:04:09'da fırlatılmıştır.
 
Tiangong-2, kalıcı yörünge istasyonu olmaktan ziyade 2019-2022 yıllarında fırlatılması planlanan Çin'in geniş modüler uzay istasyonunda kullanılacak temel teknolojiler için bir test yatağı olarak tasarlandı.
 
Aracın uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8 bin 400 kilogram, çapı ise 3,35 metredir.

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