İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,023
  • EURO
    46,9486
  • ALTIN
    4280.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

81 ilde eş zamanlı teknoloji coşkusu

Türkiye genelinde teknoloji eğitiminin öncüsü olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde büyük bir heyecana sahne oldu.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 14:25 - Güncelleme:
81 ilde eş zamanlı teknoloji coşkusu
ABONE OL

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, 81 ildeki 131 atölyede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu büyük etkinlikte, 18 bini aşkın ortaokul ve lise öğrencisi, teknoloji odaklı projelerini kamuoyu ile paylaştı.

YENİLİKÇİ ZİHİNLERDEN GERÇEK HAYATA DOKUNAN PROJELER

Proje Şenliği'nin ana teması bu yıl "Acil Durum Uyarı ve Müdahale Sistemleri" olarak belirlendi. Öğrenciler; deprem, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve sağlık acil durumları gibi kritik senaryolara yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Geliştirdikleri prototiplerde; sıcaklık, nem, gaz, hareket, ışık gibi sensörler ile mikrodenetleyicilerden oluşan sistemler kullanıldı. Her biri 4-6 kişilik takımlar halinde çalışan öğrenciler, kendi şehirlerindeki atölyelerde projelerini jüriye sundu. Öğrencilerin geliştirdiği sistemler; sadece teknik doğruluk açısından değil, yenilikçilik, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kriterleriyle de değerlendirildi.

JÜRİLER DEĞERLENDİRDİ, BAŞARILI TAKIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Proje Şenliği'nde değerlendirme süreci, jüriler tarafından yürütülürken şeffaf ve detaylı bir puanlama sistemi ile en başarılı takımlar seçildi. İki gün boyunca Türkiye'nin 81 şehrinde aynı anda düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği kapsamında 18 bin 539 öğrenci arasından bin 310 öğrenci birincilik ödülü almaya hak kazandı. Şenlik sonunda dereceye giren takımlara başarı belgeleri verilirken, öğrencilerin ortaya koyduğu özgün fikir ve projeler, jüri üyeleri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, öğrencilerin projelerini yerinde inceleyerek teknolojiye gönül vermiş gençlerin ortaya koyduğu vizyoner fikirleri takdirle karşıladığını belirtti. Derece alan takımları tebrik eden Hıdır, DENEYAP öğrencilerinin geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençler olduğunu vurguladı.

DENEYAP: SADECE BİR EĞİTİM DEĞİL, BİR GELECEK VİZYONU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde hayata geçirilen DENEYAP Türkiye projesi; geleceğin mühendislerini, mucitlerini ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında öğrencilere; yazılım, elektronik, robotik, yapay zeka, enerji teknolojileri gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor. DENEYAP'ta yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalınmıyor; aynı zamanda takım çalışması, problem çözme, analitik düşünme, sunum yapma gibi beceriler de öğrencilerin gelişimine entegre ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.