900 milyon dolar Türkiye'de kalacak! Saha testleri yapılmaya başlandı

Türk teknoloji şirketi, yerli imkanlarla geliştirilen "masaüstü sanallaştırma çözümü" ile bilgisayar temini nedeniyle ülkede oluşan harcamada 900 milyon dolarlık bir tasarruf hedefliyor.

GETEK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında TÜBİTAK Teknogirişim Desteği ile kurulan bir teknoloji firması olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Başlangıçta asansör ve beyaz eşya sektörü için çözümler ürettiklerini anlatan Tamer, son zamanlarda da savunma ve bilişim sektörlerine yönelik elektronik sistem tasarımları, gömülü sistem yazılımları ve üretimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ThinClient donanımı ve Masaüstü Sanallaştırma Yazılımı Projesi'nin 2 yıllık bir çalışmadan sonra ortaya çıktığını dile getiren Tamer, bu çalışmanın bilişim alanındaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağını düşündüklerini vurguladı.

Sanallaştırmanın kaynakların verimli kullanımı ve kullanıcıların ihtiyacı olan kadar kaynağı onlara sunmayı amaçlayan bir teknoloji çözümü olduğunu belirten Tamer, şöyle konuştu:

"Masaüstü bilgisayarlar, notebooklar ve laptoplarda bir hard disk olur, işletim sistemleri bunların üzerinde yüklenir ve bunlar kullanılır. Kullanıcılara genellikle ihtiyacının çok çok üzerinde donanım özelliklerine sahip bilgisayarlar vermekteyiz. Sanallaştırma sistemlerinde ise şirketimiz tarafından geliştirilen mini PC, monitörlerin arkasına bağlanır ve bütün yazılımlar, işletim sistemleri sunucu üzerinde kuruludur. Client'ların üzerinde bizim geliştirdiğimiz yazılımla sunucuya bağlanılır ve sunucu üzerinden kullanılmaya başlanılır. Bu ilk yatırım maliyetini yüzde 50 düşürür, yenileme maliyetini 3'te 2 düşürür ve yarıdan daha fazla enerji verimliliği sağlar.

Ekonomist Dergisi'nin 2023 yılında Türkiye'de 3 milyon bilgisayar satışı olduğu hakkında bir raporu var. Bu 3 milyon bilgisayarın 2 milyonunun satışının özel üniversiteler, özel şirketler, kamu kurumları gibi çoklu bilgisayar kullanılan yerlerde yapıldığı biliniyor. ThinClient bu pazara aday ve buradaki bilgisayarların yerini alabilecek bir projedir. Bu 2 milyon bilgisayarın yarısı bile ThinClient sistemlerine dönüştürülürse ülkemizin yıllık 900 milyon dolar gibi bir ulusal kazanç sağlaması düşünülmektedir. Bu da projenin önemini ortaya koymaktadır."

- KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE SAHA TESTLERİ YAPILIYOR

Murat Tamer, projenin hedeflerinin yüzde 70'ine ulaştığına işaret ederek, "Sahada testlerini yapıyoruz. Birkaç kamu kurumunda, özel sektörde projemizin demo versiyonlarının çalışmalarını, testlerini yapıyoruz ve geri dönüşlerini alıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar oldukça verimli." dedi.

Proje için 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı'ndan destek aldıklarını bildiren Tamer, TÜBİTAK ile paralel çalışmalar yapıp birlikte geliştirdiklerini söyledi.

SAHA EXPO fuarında projenin lansmanını yaptıklarını anımsatan Tamer, savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen firmaları ve yetkililerinden oldukça iyi dönüşler aldıklarını aktardı.

2025 yılının ikinci yarısında projenin ilk versiyonlarının sahaya çıkmasını hedeflediklerini bildiren Tamer, yılın sonuna doğru da satışlara başlamayı planladıklarını belirtti.

Kurumların her yıl bilgisayar ihtiyaçlarının olduğunu ve bunları yurt dışından tedarik ettiklerini anlatan Tamer, projenin nasıl uygulanacağına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kurumlar, projemiz tamamlandıktan sonra Devlet Malzeme Ofisi üzerinden ürünlerimizi kolay şekilde alarak kullanabilecekler. Biz de teknik servis hizmetlerini veriyor olacağız. Ayrıca projemiz kurumlarımızın depolarındaki eski bilgisayarların da sisteme dahil edilmesini sağlayacak. Yaklaşık 5-6 senede bir yeni bir işletim sistemi piyasaya çıktığında kurumlar bilgisayarlarını yeniliyorlar ve yeni bilgisayarlar alıyorlar. Bizim sistemimizde Client artık tamamen bağımsız bir ürün haline dönüşüyor. 4-5 sene içerisinde yapılan yenilemelerde biz sadece lisans temin ederek kurumlarımıza eski bilgisayarlarını kullanmaya devam etmelerine imkan sağlayacağız. Mevcut ThinClient'larını da kullanmaya devam edebilecekler. Bu sayede belki de önümüzdeki 4-5 sene içinde kurumlar sadece depolarındaki bilgisayarlarını kullanarak ciddi bir tasarruf elde sağlayabilecekler."

- HEDEF "UNİCORN" ÇIKARMAK

Tamer, bu teknolojik dönüşüm için herhangi bir zamana ihtiyaç duyulmadığını, kurumların istedikleri zaman kolay bir şekilde bütün kullanıcıları ThinClient sistemine aktarıp kullanıma devam edebildiklerini söyledi.

Projenin en önemli kısmının veri güvenliği olduğuna işaret eden Tamer, şunları kaydetti:



"Veri güvenliği özellikle savunma sanayisinde çok çok önemli ve ThinClient sistemleri ülkemizde genellikle sadece savunma sanayisinde kullanılıyor. Savunma sanayisinde kullanılmasının amacı ekonomik olarak daha düşük maliyetli çözümler üretmek değil, sektörde kullanılan yazılımların, donanımların ve bilgilerin kurum dışına çıkarılmamasını sağlamaktır. ThinClient sistemlerinde verilerin hepsi sunucu üzerinde bulunur ve Client tarafında herhangi bir veri bulunmaz. Dolayısıyla güvenlik had safhada olur ve kapalı bir sistem şeklinde çalışır."

Murat Tamer, bu projeden bir "unicorn" çıkarmayı ve bu konudaki dışa bağımlılığını azaltarak teknolojik anlamda Türkiye'yi lider bir ülke konumuna getirmeyi amaçladıklarını söyledi.