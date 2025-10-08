AB ülkesinden savunma sanayi çağrısı: Türkiye ile ortak üretim merkezi olabiliriz

Türkiye'nin Baltık ülkelerine verdiği artan destek, sadece Karadeniz'le sınırlı kalmayan geniş bir NATO doğu kanadı güvenliği vizyonunun sinyali. Varşova merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi (OSW) Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Departmanı Başkanı Dr. Karol Wasilewski, Ankara'nın adımlarının bölge için hayati önem taşıdığını belirtti.

BALTIK SEMALARINDA TÜRK HİK UÇAĞI: DAYANIŞMANIN GÜÇLÜ SİNYALİ

Dr. Karol Wasilewski, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı göndermesinin, NATO dayanışması ve doğu kanadının güvenliğini önceliklendirme açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguladı.

Wasilewski, Türkiye'nin NATO Baltık Hava Polisliği misyonuna daha aktif katılım sağlayarak, Baltık devletlerinin Rusya'ya karşı duruşunu güçlendirme kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin aktif rolüyle bölgenin hava gözetleme kabiliyetlerinin artacağını belirten uzman, "Türkiye'nin son dönemdeki Litvanya, Romanya ve Polonya'ya desteği Ankara'nın bölgedeki güvenliğe verdiği önemi gösteriyor," dedi.

SAVUNMA SANAYİNDE TÜRKİYE-POLONYA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR: 'ORTAK ÜRETİM MERKEZİ' OLABİLİRİZ

Wasilewski'nin analizine göre, Türkiye-Polonya savunma işbirliği potansiyeli giderek artıyor. Polonya'nın, Türkiye ile özellikle mühimmat ortak üretimi üzerinde durduğunu ifade eden Wasilewski, gelecekteki işbirliğinin insansız sistemler gibi alanlara da yayılabileceğini belirtti.

Polonyalı uzmana göre, Polonya'nın denizaltı ve elektronik harp yetenekleri Türk savunma sektörü için ilgi çekici olabilir. Wasilewski, çarpıcı bir tespitle, "Polonya, gelecekte Türkiye ile derin işbirliğinin simgesi olarak 'ortak üretim merkezlerinden' birisi olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Bu işbirliği, teknoloji transferi ve yetkinlik değişimi ile her iki ülkenin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

KARADENİZ ALGISI KIRILDI: ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İÇİN YENİ BİR TEMEL

Dr. Wasilewski, Türkiye'nin Baltık devletlerine yaptığı son katkıların, Ankara'nın sadece Karadeniz güvenliğine öncelik verdiği yönündeki tarihsel algıyı ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Bu değişimin, ikili ve çok taraflı iş birliğinin önemli ölçüde güçlenmesi için yeni bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Bölgenin artan güvenlik harcamaları bağlamında, Türkiye'nin savunma sektörünün eşsiz bir konumda olduğunu belirterek, Ankara'nın Baltık ve Doğu Avrupa'daki stratejik rolünün pekiştiği mesajını verdi.