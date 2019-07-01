29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7015
  • 6,4627
  • 254.35
  • 98.860
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, Afganistan´da mini drone kullanacak

Afganistan´daki Amerikan ordusunun çok yakında `Siyah Eşek Arısı´ adıyla geliştirilen mini drone kullanmaya başlayacağı açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan askerlerine yakınlarındaki tehlikeleri daha iyi taramaları için gerçek zamana yakın görüntü sağlayacak olan ve `Siyah Eşek Arısı´ olarak adlandırılan (Black Hornet) mini drone´ların özellikle yaya askerlere savaş alanında yardımcı olmaları amaçlanıyor.
 
The Verge internet sitesinin haberine göre, Afganistan´da konuşlandırılan birinci tabur, 508´inci paraşüt piyade alayı 82´inci hava indirme tümenindeki askerlerin Nisan ayından bu yana mini drone´ları deneme sürecinde oldukları Temmuz ayından itibaren kullanmaya başlayacak.
 
Habere göre, FLIR firması tarafından üretilen ve cebe sığabilen mini dronle´lar bundan sonra askerlerin ordu içinde kullandıkları standart araç ve gereçlerden biri olacak.
 
Sadece 33 gram ağırlığında ve yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki mini drone´lar askerlerin kolaylıkla yanında taşıması için özel olarak üretildi.
 
Habere göre, her bir drone, bir çift kamera ve termal görüntü kamerası taşıyor ayrıca kullanıcılarına canlı yayın imkânı sağlayıp, fotoğraf gönderebiliyor. Mini drone´lar İki kilometreye kadar yaklaşık yarım saat boyunca kendi başına uçabiliyor.
 
Amerikan ordusunun 2016 ve 2017 yıllarında mini drone´ları test etmeye başladıkları belirtilirken benzer ürünlerden İngiliz ve Fransız ordularına da tedarik edileceği açıklandı.

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütüne bir darbe daha

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Şifalı olduğuna inanılıyor... Kilometrelerce yol geliyorlar

Telefon teknolojisinde devrim! Havadan şarj olacak

Telefon teknolojisinde devrim! Havadan şarj olacak

Beşiktaş’ın Visca planı

Beşiktaş’ın Visca planı

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet açıkladı! Kurban kesim bedelleri belli oldu

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri
 

POPÜLER HABERLER

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

Bu şartlara dikkat etmeden kurban almayın

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Kehribar Güneş Tutulması ne zaman? Türkiye’den izlenebilecek mi?

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019