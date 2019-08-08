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ABD askeri iletişim uydusunu fırlattı

ABD Hava Kuvvetlerinin Gelişmiş Aşırı Yüksek Frekans iletişim uydusu olan AEHF-5, Atlas V roketiyle yörüngesine gönderildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Hava Kuvvetleri, perşembe günü Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan United Launch Alliance'ın (ULA) Atlas V roketiyle Hava Kuvvetlerinin Gelişmiş Aşırı Yüksek Frekans (AEHF) programı kapsamında beşinci uydusunun başarıyla gönderildiğini açıkladı.
 
AEHF uyduları, ABD ve müttefiklerinin silahlı kuvvetleriyle küresel olarak güvenli, korumalı ve dayanıklı iletişim sağlamaya adanmış bir uydu sistemidir.
 
AEHF programı, 1994 ile 2003 arasında konuşlandırılmış bir uydu ağı olan ve hizmet ömrünün sonuna yaklaşırken geriye dönük olarak uyumlu olacak şekilde tasarlanan eski Milstar iletişim sistemini güçlendirmeye hizmet ediyor. AEHF uydu sistemi tamamen faal olduğunda Milstar sisteminin yerini alacak ve kullanıcılarına kesintisiz hizmet sağlayacak.
 
AEHF-5 uydusu yaklaşık 1,1 milyar dolara mal oldu. Programın bir sonraki uydusu AEHF-6, Mart 2020'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.
 
 
ATLAS V ROKETİ
 
Atlas V, aktif olarak sürmekte olan fırlatma sistemlerinden Atlas Füzesi ailesi içerisinde bulunmaktadır. Roket ilk başlarda sadece Lockheed Martin şirketinin desteğiyle sürmesine karşın, devreye Boeing, United Launch Alliance (ULA) ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) de girmesiyle hız kazanmıştır.
 
Atlas V'nin motoru Rus yapımı RD-180’dir ve yakıt olarak Kerosen ile sıvı oksijen kullanmaktadır. Atlas V roketinin çapı 7,2 metre olup, yüksekliği ise 32,3 metredir. Roket Decatur, Alabama ve Harlingen, Teksas’ta monte (üretim) yapılmıştır.

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