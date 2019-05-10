19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1305
  • 6,8909
  • 253.258
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, astronotlarını Rus roketi ile göndermek için anlaşma yaptı

NASA, 2019 ile 2020 yılları arasında Rus taşıyıcı roket Soyuz’da iki koltuk daha satın almak için Roscosmos ile anlaşma yaptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) İnsan Kaynakları Programları İcra Direktörü Sergei Krikalyov, “Rusya ve ABD, NASA astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yolculuklarında Soyuz taşıyıcı roketlerinde iki koltuk daha satın almak üzere anlaştılar.” dedi.
 
Tüm detaylar üzerinde anlaşıldığını aktaran Krikalyov, önceki sözleşmenin de süresinin uzatıldığını bildirdi.
 
NASA'nın insanlı uzay uçuşu şefi Bill Gerstenmaier, çarşamba günü meclis alt komite toplantısında yaptığı konuşmada, SpaceX'in Crew Dragon paraşüt sisteminin testi sırasında bir sorun yaşandığı ve testten istenilen sonucun alınamadığını açıklayarak, "Test tatmin edici değildi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Paraşütler tasarlandığı gibi çalışmadı." ifadelerini kullanmıştı.
 
ABD'Lİ ASTRONOTLAR 9 YILDIR RUSYA'DAN UZAYA ÇIKIYOR
 
NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu.
 
NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü mart yılında test etmiş ve bu test NASA'nın astronotları, 2019 yılında tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderme görevi için bir umut olmuştu. Ancak Crew Dragon uzay aracının test sırasında parçalanması NASA'nın bu umudunu suya düşürdü. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, en az bir yıl daha astronotlar ABD topraklarından uzaya fırlatılamayacak.

Muştalı sürücü dehşeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019