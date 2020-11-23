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Bilim-Teknoloji

ABD-Avrupa ortak yapımı uyduyu Falcon 9 taşıdı

ABD-Avrupa ortak yapımı NASA-ESA uydusu Kaliforniya'dan yörüngeye gönderildi. Uyduyu yörüngeye Falcon 9 roketi taşıdı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:17
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak yürütülen program kapsamında Sentinel-6 Michael Freilich uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Askeri Hava Üssü’nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uyduyla küresel çapta deniz suyu seviye ölçümünde kullanılacak. Uzaydan deniz seviyesi ölçümü 1992 yılından bu yana kesintisiz yapılıyor. Deniz seviyesi yükseklikleri suyun ısınması ve soğumasına bağlı olarak değişiyor.

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