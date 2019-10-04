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ABD basını yazdı: Rusya'nın en güçlü uçağı...

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Il-76 nakliye uçağının Rus Hava Kuvvetleri’ne ait en güçlü uçağın olduğunu söyledi.

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Rus ordusunun, havadan intikal yeteneğine göre dünyada ABD’nin ardından ikinci sırada olduğuna işaret edildiği yazıda, bu yeteneğin öncelikle hava indirme birliği sayesinde sağlandığı belirtilerek, Il-76’nın da Rus ordusunun ana nakliye uçağı olduğu ifade edildi.
 
Uçağın, çıkarma takımının yerleştiği 3 adet çıkarma savaş aracının sığdığını kaydeden dergi, 23 mm kalibreli silahların Il-76’yı, düşman uçaklarına karşı koruduğunu yazdı.
 
Sputnik'in haberine göre, Rus ordusunun, ağır teçhizat taşımada demiryolu ulaşımını kullandığını ama Rusya’nın diğer nakliye uçağı An-124’ün de bu fonksiyonu yerine getirebildiğine dikkat çeken dergi, ABD nakliye uçaklarının sadece askerleri ve hafif zırhlı araçları taşıma yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.
 
Haberde ayrıca Rusya’nın yakın gelecekte dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkelerden biri olmaya devam edeceği de vurgulandı.

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