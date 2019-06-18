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ABD, Çin'le olası bir savaşta insansız donanma avantajı elde etmek istiyor

ABD, Çin ile olası bir savaşta avantaj sağlamak için insansız savaş gemileri ve denizaltı filosu kurmak istiyor.

  • star.com.tr
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ABD, insansız destroyerlere yaptığı yatırımların yanı sıra, deniz kuvvetlerine bağlı insansız denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir filo kurma girişimlerini sürdürüyor. 
 
Kongre Araştırma Hizmeti görevindeki denizcilik uzmanı olan Ronald O'Rourke, Çin'le olası bir savaşta rakibin yoğun füze saldırısına karşı denizlerde insansız araçların kullanılması önerisinde bulundu.
 
Kongre Araştırma Servisi tarafından geçen hafta yayınlanan bir raporda O'Rourke, robotik donanma için çok sayıda satın almanın hızlı olacağını, mevcut gemileri yöneten insan ekipleri gibi yorgunluğa maruz kalmayacağını belirterek, savaşta tahrip masraflarını da değerlendirdi. ABD'li uzman, bu stratejinin savaş gemisi sayısını artıran Çin'le mücadelede, önemli bir etki yapacağını savundu.
 
ABD bu hamleyele geneleneksel dengeleri aşarak modern, teknolojik bir revizyonu hedefliyor. 2020 mali yılında bu alana 628.8 milyon dolar ayrılırken, bu rakamın 2024 yılına kadar 4,5 milyar doları bulması bekleniyor.
 
Donanma, büyük insansız araçları gelecek yıla kadar hizmete almak için, hızlandırılmış satın alma stratejileri yürütüyor. 
 
ABD'nin bu alana para aktarmasında, Çin ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan sürtüşmeler ve şu an Umman Körfezi'nde İran'a karşı alınan tedbirleri gerekçe gösteriliyor.

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