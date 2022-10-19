ABD devi Microsoft yaklaşık bin çalışanın işine son verdi

ABD basınında yer alan haberlere göre, çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı. Çalışanların işten çıkarılmasının şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 1'ini etkilediği ifade edildi. Dünya çapında 221 bin çalışanı bulunan Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm şirketler gibi, iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna bağlı olarak yapısal düzenlemeler yapıyoruz. İşimize yatırım yapmaya ve önümüzdeki yıl içinde kilit büyüme alanları için işe alımlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Şirket tarafından Temmuz ayında yapılan bir açıklamada, bazı birimlerin kaldırıldığı ancak gelecekte çalışan sayısının attırılacağı belirtilmişti.

Facebook'un çatı şirketi Meta, Twitter ve Snap Inc'nin de aralarında bulunduğu birçok sosyal medya ve teknoloji şirketi, yükselen faiz oranları, enflasyon ve enerji krizi nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı son aylarda işe alımları azalttı ve birçok kişiyi işten çıkartma kararı aldı.