ABD, Rus Su-57 uçağını taklit etti

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ABD, F-16 hayalet uçağını Rus Su-57 uçağı gibi boyadı

ABD Hava Kuvvetleri’nin Nevada’daki Nellis Hava Üssü’ndeki 64. Saldırı Filosu, F-16C Fighting Falcon hayalet uçağını Rusya’nın Su-57 hayalet uçağı gibi boyadı.

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ABD’nin Nellis Hava Üssü’ndeki 64. Saldırı Filosu, Rusya’nın Su-57 uçağının dış tasarımını aynen F-16C Fighting Falcon uçağına uyguladı.

Nellis Hava Üssü’nde konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Yeni bir rakip geldi. GHOST (Hayalet) burada. Korkun!" ifadeleri kullanıldı.

ABD basınına göre, saldırı uçakları olası düşmanları gerçekçi şekilde taklit etmeleri için özel olarak tasarlanmış uçaklar. Bu uçaklar ayrıca düşman araçlarının taktik ve prosedürlerini de taklit ediliyor.

ABD’li General Robert Novotny bunun ABD’li pilotların görüş faaliyetlerini iyileştirmek için iyi bir yöntem olduğunu savunuyor.

Ancak Su-57 uçağı radarlar tarafından tespit edilmesini önleyen özel bir boya ile kaplı ve boyanın içeriği açıklanmadı. Bu nedenle F-16C uçağının Su-57 uçağının ileri düzeydeki becerilerini nasıl taklit edebileceği merak konusu.

Uçaklarını Rusya, Çin, İran ve diğer rakiplerinin uçakları gibi boyamak ABD için alışılmadık bir durum değil. Soğuk Savaş’tan beri ABD’nin elinde Alaska, Nevada, Virginia ve Florida’daki üslerinde böyle birçok uçak bulunuyor.

Sokhoi şirketi tarafından geliştirilen Su-57 uçağı havada üstünlük ve saldırı için tasarlanmış çok amaçlı bir hayalet uçağı. Seri üretimi yapılan ilk Su-57’lerin bu yıl sonlarında Rusya ordusuna kazandırılması bekleniyor.

(Sputnik)

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