ABD ile Almanya yeni bir hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor

ABD merkezli savunma dergisi Defence News'in haberine göre ABD ve Almanya, işbirliğinde var olan geliştirilmiş sistemlerde yararlanılacak.

Almanya, Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) adlı füze savunma sistemini masaya getirirken ABD, PAC-3’ün daha düşük teknolojiye sahip bir versiyonunda yer alan teknolojileri açacak.

ABD ve Almanya’nın bu konudaki ilk çalışması değil. Daha önceki çalışmalar arasında en bilineni Alman MEADS sistemi üzerinde PAC-3 füzeleri idi.

ABD ve Almanya'nın projeyle ilgili nihai kararını şubat-mart aylarında alacağını ancak şu anda bazı teknik detayların netlik kazandığını da yazan Defence News, yeni sistemde balistik hedefleri tespit edebilecek 360 derece görüş açısına sahip bir radar mekanizmasının mutlaka yer alacağını vurguladı.

(C4Defence)