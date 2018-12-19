Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD ile Almanya yeni bir hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor

ABD ile Almanya’nın Berlin’in yeni nesil hava savunma ihtiyacını karşılayacak bir sistemi üretmek için gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD merkezli savunma dergisi Defence News'in haberine göre ABD ve Almanya, işbirliğinde var olan geliştirilmiş sistemlerde yararlanılacak.
 
Almanya, Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) adlı füze savunma sistemini masaya getirirken ABD, PAC-3’ün daha düşük teknolojiye sahip bir versiyonunda yer alan teknolojileri açacak.
 
ABD ve Almanya’nın bu konudaki ilk çalışması değil. Daha önceki çalışmalar arasında en bilineni Alman MEADS sistemi üzerinde PAC-3 füzeleri idi.
 
ABD ve Almanya'nın projeyle ilgili nihai kararını şubat-mart aylarında alacağını ancak şu anda bazı teknik detayların netlik kazandığını da yazan Defence News, yeni sistemde balistik hedefleri tespit edebilecek 360 derece görüş açısına sahip bir radar mekanizmasının mutlaka yer alacağını vurguladı.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG´nin Ayn el Arab´taki mevzileri görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG´nin Ayn el Arab´taki mevzileri görüntülendi

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA