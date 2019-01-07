ABD, İsrail'in F-16 satmasına izin vermedi

İsrail’in Hırvatistan’a 12 adet modernize edilmiş F-16 savaş uçağı satma arzusu, ABD kaynaklı itirazlar nedeniyle iptal edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adam ve İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Direktörü SIBAT'ın Başkanı Michel Ben-Baruch'un bu hafta Hırvatistan'ı ziyaret etmeleri ve Hırvat Savunma Bakanlığına anlaşmanın iptal edildiğini bildirmeleri planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Hırvatistan, İsrail ile ABD arasında nadir görülen bir anlaşmazlığı çözmeleri ve 12 adet modernize edilmiş F-16 savaş uçağını satabilecek bir anlaşma yapıp yapamayacağı konusunda artık net bir cevap vermeye çağırmış ve İsrail'e bir hafta süre tanımıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yapımı jetleri üçüncü bir tarafa satmasına izin verecek şekilde ABD ile bir anlaşması olan İsrail’in, 30 yıl önce satın aldığı uçakları satarken yapılan modernizasyonun ve eklenen yeni özelliklerin kaldırması gerektiğini ve uçakları ancak orijinal haliyle satabileceğini belirtmişti.

Hırvatistan ise F-16'ları ABD'den değil de İsrail'den almasının en önemli sebebinin, üzerinde uygulanan modernizasyon olduğunu, İsrail’in bu modernizasyonunun F-16'lara sofistike elektronik ve radar kabiliyetlerini kazandırdığını, bu özellikler olmadan uçakların satın alınmasının bir anlamının olmayacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Tel Aviv yönetimi arasında özellikle savunma konularında tesis edilen iyi ilişkiler, jetlerin Hırvatistan'a satılmak istenmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki nadir anlaşmazlıklardan biri olarak görülüyor. İsrail medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi, fakat bir çözüme ulaşılamadı.

NATO üyesi Hırvatistan, son zamanlarda Sırbistan ile bir silahlanma yarışına girdi. Sırbistan, geçtiğimiz yıllarda 6 kullanılmış Rus MiG-29 savaş uçağı almıştı.