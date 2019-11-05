23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7269
  • 6,3788
  • 277.166
  • 100014
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD ordusu elektronik savaş yöntemlerinde geride kaldı

ABD ordusu yetkilileri, ordunun elektronik savaş teknikleri konusunda yeterince eğitimli olmadığını ve tatbikatların çok basit ve gerçeklikten uzak olduğunu belirtiyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Breaking Defence'in aktardığına göre, ABD'li askeri yetkili ve sivil uzmanlara göre ABD ordusu elektronik savaş konusunda geride kaldı.
 
Sivil uzmanlar, tatbikatların gerçeklikten uzak ve çok basit olduğunu belirterek, ordunun elektronik savaşın temel kurallarını bilmediğini ileri sürdü.
 
ABD Stratejik Komutanlığı'nda (STRATCOM) görevli Matthew Poole, "Hayal kurmayı bırakma vakti geldi. Kötü adamların yayın bozan istasyonlarının olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz.'' diyor. 
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir diğer STRATCOM yetkilisi Gary Laika ise, ''Askerler genelde cep telefonlarını açık unutuyorlar ve böylece net konumları belli oluyor. Ek olarak ana kanal tıkanırsa ünitelerin yedek kanallar oluşturma gibi temel bir kuralı yok. Bu konuda kesinlikle kaybediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
 
Haberde Çin ve Rusya gibi rakiplerin bu boşluklardan yararlanabileceği belirtilirken, askeri personelin karşılaşılabilecek gerçek tehditlere karşı çok az ilgisinin olduğu ileri sürüldü.
 

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi
 

POPÜLER HABERLER

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

S-400´e karşı S-125! Hadefi tam isabet vurdu

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019