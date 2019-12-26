ABD ordusu Rusya ile savaşın taktiklerini geliştiriyor

TM Dijital Haber Merkezi 26.12.2019 14:04 - Güncelleme: 26.12.2019 14:04

ABD'nin Siber Komutanlığı (Cybercom) Rusya'ya karşı kullanılabilecek bilgi savaşı taktikleri geliştiriyor.

ABD askeri siber yetkililerinin, Moskova'nın 2020 ABD seçimlerine geniş çaplı müdahale etme çalışmalarına karşın, üst düzey Rus yetkililere ve oligarklara karşı konuşlandırılabilecek bilgi savaş taktikleri geliştirdikleri iddia ediliyor.

Olası senaryolar büyük ölçüde Cybercom'un ABD ara seçimlere kadar geçen sonbaharda üstlendiği operasyona dayanıyor.

Bu operasyonda Cybercom, ABD sosyal medya platformlarında yazan Rus İnternet trollerini hedeflemek için e-postalar, pop-up'lar ve metinler kullandı. Troller'in, Putin'e yakın bir Rus oligark tarafından kontrol edilen özel bir varlık olan İnternet Araştırma Ajansı için çalıştığı da iddia edildi. Cybercom ayrıca Rus askeri istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarına mesaj göndererek kimliklerinin bilindiğini ve yayınlanabileceğini belirtti.

Washington Post, bu dönemde St. Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın çevrimdışı kaldığını da iddia ediyor.

Herhangi bir operasyonun, Dışişleri Bakanlığı ve CIA dahil olmak üzere diğer ajanslar tarafından incelenecek ve savunma sekreterinin onayını gerektireceği açıklandı. Yetkililer, operasyonun yaptırımlar veya iddianameler gibi diğer potansiyel çabalarla uyumlu olacağını söyledi.

Tek başına siber operasyonların genellikle bir düşmanın davranışını dönüştürmek için yeterli olmadığı ancak genel olarak, yaptırımlar gibi diğer önemli araçlarla desteklendiği takdirde daha etkili olacağı öngörülüyor.

Obama yönetiminin eski bir üst düzey savunma politikası yetkilisi Michael Carpenter, “Bu tür siber operasyonlar, 'İzliyoruz ve daha fazla ilerlememeye dikkat ediyoruz' şeklinde faydalı bir mesaj sunabilir. Ancak genel olarak, yaptırımlar gibi diğer araçlarla - özellikle müttefiklerin de desteklediği araçlar ile kullanıldığında daha etkili olacaktır." dedi.