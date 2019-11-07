ABD tehdit etmişti! O ülke S-400 almaktan vazgeçti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, bir kaç gün önce Sırbistan ve Rusya'nın ortak düzenlediği Slav Kalkanı-2019 tatbikatına katılmış ve S-400 hava savunma sistemine hayran kalmıştı. Vuciç, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada S-400'leri satın alabileceklerini söylemiş ama maddi durumlarının el vermediğini ifade ederek uzun vadeli senet yapılmasını teklif etmişti. Hatta Vuciç, Sırbistan'ın Rusya'dan S-400'leri hediye olarak kabul etmeye hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD: S-400 SATIN ALINIRSA YAPTIRIMLAR GELİR

Akşam'ın haberine göre, ABD, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in S-400'le ilgili yaptığı açıklamalara hemen yanıt verdi. ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Matthew Palmer, Üsküp'ü ziyareti sırasında Makedon televizyonuyla yaptığı röportajda, Rusya'dan S-400 sistemlerinin satın alınmasının ABD'nin Sırbistan'a yaptırımları getireceği konusunda uyardı.

ABD'NİN TEHDİDİ SONRASI S-400'DEN VAZGEÇTİ

TASS'ın haberine göre; Sırp lider Vuciç, “Gördüğüm şey etkileyici bir silah. S-400 sistemini satın alma niyetimiz yok çünkü otoyolların ve sayısız projenin yapımı göz önüne alındığında, bunun için para ödeyeceğiz. Biliyor musun, böyle bir silahınız olduğunda kimse size saldıramaz. Ne ABD ne de diğerleri. S-400'lerin operasyonel olduğu bölgede hiçbir pilot uçmuyor: İsrail pilotları Golan Tepeleri hariç, Türkiye ya da Suriye üzerinden uçmuyorlar. Her zamankinden daha güçlü olan havacılığımız var. Pantsyr sistemleri ve yaptırımlar listesinde olmayan diğer sistemlerle hava savunmamızı güçlendireceğiz ”dedi.

Sırp liderin Vuciç'in tepkisi, Sırbistan'ın ABD uyarısını ciddiye aldığını gösteriyor.