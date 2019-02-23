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ABD 9 yıl aradan sonra ilk defa ülkesinden uzaya astronot gönderebilecek

Astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak olan ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketi ile ilk testine çıkmaya hazırlanıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü 2 Mart'ta test etmeye hazırlanıyor. Test başarılı olursa NASA astronotları, 2019 yılı itibarıyla Amerikan topraklarından uzaya seyahat edebilecek.
 
Crew Dragon uzay aracının 2 Mart'ta yapılması planlanan ilk uçuş testinin daha önce Aralık 2016, Mayıs 2017, Temmuz 2017, Ağustos 2017, Kasım 2017, Şubat 2018, Nisan 2018, Ağustos 2018, Kasım 2018, Aralık 2018 ve 17 Ocak tarihlerine ertelenmişti. Son olarak 2 Mart'a ertelenen ilk testin, daha fazla erteleme almayacağı düşünülüyor. Çünkü daha önce verilen tarihlerde uzay aracının tamamlanmadığı görülürken, dün hem NASA hem de SpaceX, tam bir inceleme yaptıktan sonra bu uçuş tarihini verdiler. Bu sebepten uzmanlar Mart 2019'un ilk test uçuşu için uygun tarih olduğu konusunda hemfikir.
 
Test uçuşu Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak fırlatılan uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir hafta kalıp daha sonra dünyaya geri dönerek Atlantik Okyanusu'na düşecek.

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