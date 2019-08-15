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John Bolton: Rusya hipersonik füzeler için Amerikan teknolojisini çaldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, Rusya'yı hipersonik silah geliştirme konusunda ABD'nin teknolojilerini çalmakla suçladı.

  • star.com.tr
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Radio of America'ya verdiği röportajda, Rusya'nın silah teknolojileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın Arkhangelsk yakınlarındaki bir askeri eğitim sahasında meydana gelen patlamaya değinen Bolton, ''Rusya'nın nükleer silah taşıyıcı araçların geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünün göstergesi.'' yorumunda bulundu.
 
Bolton, ''Bu olay Rusya'nın sadece nükleer mühimmatlarını modernize ettiğinin değil, yeni taşıyıcı araçların geliştirmek için yeterli miktarda para harcadığını da gösteriyor.'' dedi. Bolton, Rusya'nın aynı zamanda hipersonik taşıyıcılar ve hipersonik seyir füzeleri için ABD teknolojisini çaldığını ileri sürdü.
 
Daha önce kremlin yapılan açıklamada olaya ilişkin ABD'li politikacalın değil, testi gerçekleştiren ve olayla ilişiği olan kurumların açıklamalarına önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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