Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2 Ağustos'ta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yükümlülüklerini resmen sona erdirdi.

Anlaşmanın tamamen sona ermesiyle, geçtiğimiz günlerde yeni bir balistik füze testi gerçekleştiren ABD, şimdi de hipersonik füze geliştirme planları yürütüyor.

ABD Ordusu Sekreteri Ryan D. McCarthy, Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin hazır olma ve modernizasyon konusundaki çabalarından söz etti.

McCarthy konuşmasında, ABD'nin balistik başlık taşıyan hipersonik füze geliştirmeyi planladığını belirtti.

ABD, INF anlaşması kapsamında yasak olan bir seyir füzesini, anlaşmadan günler sonra test etti. Çin ve Rusya teste tepki gösterirken Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, testin INF anlaşması sona ermeden planlandığını ileri sürdü.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD bugün (2 Ağustos 2019), anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu. Resmi açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ''ABD ile SSCB arasında 8 Aralık 1987'de imzalanan INF anlaşması Washington’un girişimleriyle bugün resmen sona ermiştir.'' ifadelerine yer verildi.