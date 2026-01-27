İSTANBUL 16°C / 9°C
Bilim-Teknoloji

AB'de Tesla satışlarının düşüşü sürüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 21 bin 485'e indi.

27 Ocak 2026 Salı 10:43
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin 2025 yılı ocak-aralık dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde azalmaya devam etti. Satışlardaki düşüş ivmesi aralıkla birlikte 12'nci ayı gördü.

Aralık 2024'te 31 bin 567 adet olan Tesla satışları, geçen yılın aynı ayında yüzde 31,9 azalarak 21 bin 485'e indi. Markanın AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 3,5'ten 2,2'ye düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-aralık dönemindeki satışları yıllık bazda yüzde 37,9 azalarak 150 bin 504'e gerilerken, AB piyasasındaki toplam payı yüzde 2,3'ten 1,4'e indi.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 azalarak 35 bin 280'e, ocak-aralık döneminde ise yüzde 26,9 gerileyerek 238 bin 656'ya indi.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuş ve satışlar hızla gerilemişti.

