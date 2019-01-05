ABD'li general: Çin’in 5G şebekelerine hükmetmesine izin vermemeliyiz

Emekli Orgeneral Robert Spalding konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'in milyarlarca aygıtı birbirine bağlayan, gelişmiş bir teknoloji şebekesi olan 5G'ye hükmetmesi kargaşa ve kitlesel gözetim kabiliyeti kazanması demek. Ve biz bu sisteme ne kadar çok bağlanırsak, bir o kadar savunmasız hele geleceğiz." açıklamasında bulundu.

5G ağı geliştirilmesinde küresel sahnede sert bir rekabet söz konusu. Bu rekabette 4 ülke öne çıkıyor, Çin, Güney Kore, Japonya ve ABD. Güney Kore geçtiğimiz yılın sonlarında 5G'yi 2019 yılında kullanıma sunacağının bilgisini vermiş, Çin ise 2020 yılına kadar 10 bin 5G baz istasyonunu 16 şehrine kuracağını söylemişti. Doğudan gelen bu hızlı gelişmeye ABD 5G ağını millileştirmeyle yanıt vermeyi planlıyor.

Başkan Donald Trump ve ABD'li telekomilikasyon şirketleri, asıl rakibi Çin olan bir "5G yarışı" benimsediler. Bunun sebebi de bu gücün tamamen Çin kontrolüne geçememesi olarak görülüyor. Trump, geçtiğimiz Ekim ayında ABD'nin gelişmiş kablosuz iletişimde liderliğini sürdürmesi için milli bir 5G iletişim ağı yaplanmasına girilmesini emretmişti. Ancak 20 yıldan uzun bir süredir ABD'nin iletişim teknolojisinin gelişimini hükümet yerine özel şirketler yönlendiriyor. Bu nedenle Donald Trump'ın, gelecek nesil hızlı mobil ağlara ağır federal müdahaleler yapılmasını isteyen taslak öneri, Trump karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı. bu tepkilerin sebebi ise, federal hükümet doğrudan ticari kullanıma yönelik bir kablosuz ağ kurmaya doğrudan katılırsa, telekomünikasyon şirketlerine kendi ağlarını kurmak için yıllarca süren rekabet geleneğinden kopup tekelci bir iletişim politikasına geçme riski olduğuydu

Geçtiğimiz yıl Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ayrılan Robert Spalding, "Bu tartışmaların sebebi olan asıl konuyu (Çin'in 5G Teknolojisiyle küresel bir tehdit olacağını) Trump karşıtlarının (Cumhuriyetçilerin) anlayamadığını, konuyu sadece özel şirketlerin rekabetini kısıtlamak yada iletişimin tekelleşmesi gibi algıladıklarını, bu konunun ulusal güvenlik konusu olguğunu ve tekrar gündeme geririlmesi derektiğini" sözlerine ekledi.

Uzmanlar akıllı telefon pazarına, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının arka planında 5G yarışının olduğunu ileri sürüyor. Çin ile gergin ticari görüşmelerde bulununan Trump yönetiminin, Çin'in önde gelen telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'nin, bu 5G teknolojisindeki hıznı kısıtlamak için adımlar attığını da iddia ediyorlar.