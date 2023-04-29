ABD'li şirket vaadine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu mandacılık yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bu yıl bir başka güzel olduğunu, ülkenin 81 ilindeki genç yüreklere selamlarını gönderdiğini söyledi.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, katılımlarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, eşi Mihriban Aliyeva'ya ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye teşekkür etti.

Şöhreti, ülkenin sınırlarının da ötesine taşıyan TEKNOFEST'in yedincisinin düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, ilki 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST'in bir markaya dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiye, savunma sanayine ve bilime meraklı gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

- 1 MİLYON YARIŞMACI BAŞVURUSU



TEKNOFEST'e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliğe 2018'de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrasında milletin imdadına koşan T3 Vakfı ile Baykar şirketini tebrik ederek, Baykar'ın "asrın felaketi" karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü gençlerin birçok kez bölgeye giderek depremzedelerin kara günlerinde yanlarında olduklarını anlatan Erdoğan, fedakarlıkları ve gayretleri dolayısıyla gençleri kutladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attıkları deprem konutları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkür ederek, Azerbaycan makamları ve halkının bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu gösterdiklerini ifade etti.

Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağının verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün, yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabb'ime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamdediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebileri, istikbalin Uluğ Beyleri, Ferganileri, Birunileri, Ali Kuşçuları var. Burada, hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Aynı zamanda, burada çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri değerli Canan yengem (Bayraktar) var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş, böyle bu işi yürüttüler. Öbür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinamizm oldu. Rabb'im hepinizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum."

- "GENÇLER, DÜNYANIN DEVLER LİGİNE BU ÜLKEYİ SİZLER TAŞIYACAKSINIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını parçaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize, 'Ben de yapabilirim.' öz güvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal'le birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden istiklal harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz."

- "EMEKLERİMİZİN BAŞARIYA ULAŞTIĞININ MÜJDESİNİ GÖRMENİN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM"



Sözünü ettiği gençliği karşısında şu anda gördüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek, Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada, ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, her birinin ardında mühendislerin, teknisyenlerin alın teri, emeği ve azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de (Aliyev) ifade etti; Kızılelma havalandı, Togg satışa sunuldu. İşte Kızılelma, hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi ve TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."