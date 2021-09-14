ABD'li Virgin Galactic'e HAVELSAN damgası!

AA 14 Eylül 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:23

HAVELSAN'a ait ABD merkezli Türk şirketi Quantum3D'nin görüntü üreteci IDX80, uzay yolculuğu hizmeti sunan Virgin Galactic tarafından pilotların eğitimi ve yolcuların uçuşa hazırlığında kullanılıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yazılım yoğun sistemler alanında faaliyet gösteren, çözümleri yurt içinde ve dışında kullanılan HAVELSAN, bir süre önce uluslararası pazarlara açılmak ve ihracat gelirlerini artırmak için Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Quantum3D'yi satın aldı.

Simülatör teknolojileri geliştiricisi Quantum3D, ortaya koyduğu hizmetlerle birçok uluslararası teknoloji şirketi için çözümler üretti.

Quantum3D, MANTIS simülasyon yazılımının da entegre edildiği IDX80 görüntü üreteci ürününü, ticari uzay yolculuğu hizmeti veren ABD'li Virgin Galactic'in kullanımına sundu.

Bu sayede, yerden yükseklik ve görüş hattı kesişme noktası testleri gibi görev için kritik öneme sahip fonksiyonların yanı sıra araca/kokpite aşinalık kazanmak, özel efektler, sensörler, hava ve aydınlatma gibi unsurlar gerçeğe yakın şekilde deneyimlenebiliyor.

Quantum3D, Virgin Galactic'in ek gereksinimleri doğrultusunda uçuş boyunca VIP açısından uçak takip görüntüsünü simüle etmek üzere tek başına çalışabilen bir bilgisayar kullandı.

- Görsel dünya oluşturuyor

Simülatör projelerinde, hava, kara ve deniz araçlarının eğitimine uygun görsel bir dünya oluşturulması gerekiyor. Geniş arazilerin görüntülenebilmesi, çok sayıda taktik modelin kontrol edilebilmesi, yüksek efekt çeşitliliği, dar bir bölgede yüksek model detayı veya sensör sistemlere sahip araçların görüntülerinin oluşturulması gibi ihtiyaçları karşılamak için görüntü üreteçlerinden yararlanılıyor.

IDX80 sayesinde sabit kanatlı havacılıktan silahlara ve topçu sistemlerine, denizcilikten otomotiv araştırma, geliştirme ve sürüş simülatörlerine, kara araçlarından sanal gerçekliğe kadar pek çok farklı simülasyon uygulaması hayata geçirilebiliyor.

Ayrıca aracın hareketine göre dış dünya görüntüsü, gündüz/gece ve farklı mevsimsel etkileri, efekt görüntüleri, hava olayları gibi kullanıcının eğitimine katkı sağlayan gerçek zamanlı görsel videolar oluşturulabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açısıyla oluşturulan görüntüler sayesinde gerçeğe yakın bir deneyim mümkün oluyor. Bu sayede pilot ve yolcular gerçek test ve yolculuğa hazırlanıyor.

- Yeni sipariş aldı

Quantum3D, yakın zamanda uzay çalışmaları yapan bir başka şirketten de yeni sipariş aldı. Yaklaşık 2 ay içinde teslim edilecek yazılım, uzay yolculuğunun simülasyonunda kullanılacak.

Eğitim maliyetlerini büyük oranda azaltan Quantum3D çözümlerinden Türkiye'deki hava araçlarının simülasyonları ile ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde de yararlanılıyor.