ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı, askeri güçleriyle her zaman övünen ABD'nin balistik füze sistemlerinde geniş bir denetim gerçekleştirdi. ZDNet'in ortaya çıkardığı rapora göre, ABD balistik füze savunma sistemi onlarca siber güvenlik açığıyla dolu.

Virüs programı bile kullanılmıyor

Savunma Bakanlığı müfettişlerinin yazdığı raporda, yetkililerin flash sürücüleri şifrelemeyi ihmal ettikleri, kritik sunuculara fiziksel kilitler koymadıklarını, iki faktörlü kimlik doğrulamasının kullanılmadığını ve hatta bazı bilgisayarlarda virüs programının dahi olmadığını belirtiyorlar.

10 Aralık tarihli ve kamuoyuna açıklanmayan bu rapor, ülkenin balistik füze savunma sisteminin sekiz aylık bir incelemesini özetliyor. Beş tesisi inceleyen müfettişler, tüm tesisleri yedi güvenlik faktörünün en az üçünde başarısız bulduğunu da raporlamış durumda. Ayrıca Ekim ayında çıkan bir Hükümet Sorumluluk Ofisi raporu, Pentagon'un silah sistemlerinin de siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu ortaya çıkarmıştı.

(Donanım Haber)