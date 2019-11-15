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BİLİM-TEKNOLOJİ

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ABD'yi kızdıracak gelişme: Hindistan'ın S-400'ler için yüzde 15'lik ödeme yaptığı iddia edildi

Hindistan'ın, ABD'nin satın almasına karşı çıktığı Rusya'nın S400 hava savunma sistemlerinin toplam ücretinin yüzde 15'ini ödediği ileri sürüldü.

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Hindustan Times'ın, adının açıklanmasını istemeyen ve S400 satışıyla ilgili gelişmelerden haberdar olan kaynaklara dayandırılan haberinde, Yeni Delhi hükümetinin geçen eylülde S400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 850 milyon dolar ödeme yaptığı belirtildi. 
 
Haberde kaynaklardan birinin, "Beş sistemin hepsinin teslimatının 2025 yılına ertelenmesi konusunda bazı endişeler vardı. Ancak ödeme yapıldı, ilk sistemin 16 ila 18 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor." dediği aktarıldı.
 
Hindistan ile Rusya, Ekim 2018'de toplam 5,4 milyar dolara mal olacak beş S400 hava savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.
 
Rusya, teslimata 2020'ye kadar başlayacağını, Yeni Delhi'nin son parçaları en erken 2025'de almasının öngörüldüğünü açıklamıştı.
 
İki ülkenin ABD yaptırımlarından kaçınmak için alternatif ödeme modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyordu.
 
S400 satış anlaşması, Donald Trump yönetimini öfkelendirmişti. ABD Başkanı, birçok vesileyle Rusya ile Hindistan arasındaki bu anlaşmaya karşı çıktığını dile getirmişti.
 
Silah satın almanın egemenlik hakkı olduğunu vurgulayan Yeni Delhi, herhangi bir ülkenin kendilerine Rusya'dan askeri donanım almamalarını dikte edemeyeceğini açıklamıştı.

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