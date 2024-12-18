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Bilim-Teknoloji

Açıklama geldi! ASELSAN ile TUSAŞ arasında imza

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalandı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Açıklama geldi! ASELSAN ile TUSAŞ arasında imza
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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 ila 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin 329 milyon dolar tutarındaki kısmı aktive edilmiştir. "

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