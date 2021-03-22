22 Mart 2021 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:25

Kendinizi tehlike altında hissettiğiniz acil durumlarda SOS (yardım) mesajı göndererek, durumunuzu belirlediğiniz kişilere iletebilirsiniz.

Telefonunuzdaki bu özellik, listeye kaydettiğiniz dört kişiyi otomatik olarak aramanızı veya mesaj göndermenizi sağlar.

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kilit düğmenize üç kez tıklayarak bir uyarı mesajı gönderebilirsiniz.

Böylelikle SOS uygulaması, belirlediğiniz kişilere otomatik olarak bir 'yardım' mesajı ve Google haritalarda konumunuzu gösteren bir bağlantı gönderir.

Bununla da kalmayıp, akıllı telefonunuzun hem ön hem de arka kameralarından çekilen fotoğrafları ve beş saniyelik bir ses kaydını, listenizdeki kişilerle paylaşır.

Acil durumda yardımınıza koşuyor! İşte Samsung Galaxy'nin hayat kurtaran o özelliği

Ayarlar'a gidin

Gelişmiş Özellikler seçin

'SOS mesajları gönder' kısmına tıklayın

Buraya 'SOS mesajı' gidecek kişileri ekleyin.

Alıcıyı rehberinizden seçebilir veya yeni bir kişi oluşturabilirsiniz.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için, yukarıdaki adımları izleyin

SOS mesajları bölümünden 'KAPALI'yı tercih edin.