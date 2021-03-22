İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7796
  • EURO
    9,3655
  • ALTIN
    434.807
  • BIST100
    1379.25
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Acil durumda yardımınıza koşuyor! İşte Samsung Galaxy'nin hayat kurtaran o özelliği
Bilim-Teknoloji

Acil durumda yardımınıza koşuyor! İşte Samsung Galaxy'nin hayat kurtaran o özelliği

2016'dan beri Samsung Galaxy akıllı telefonlarında bulunan 'SOS mesajları' özelliği kendinizi güvende hissetmediğiniz acil durumlarda yardımınıza koşuyor. Telefonunuzdaki bu özellik hakkındaki bilgileri star.com.tr editörü Gizem Berberoğlu sizin için derledi.

HABERİN
VİDEOSU
22 Mart 2021 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:25
ABONE OL

Kendinizi tehlike altında hissettiğiniz acil durumlarda SOS (yardım) mesajı göndererek, durumunuzu belirlediğiniz kişilere iletebilirsiniz.

Telefonunuzdaki bu özellik, listeye kaydettiğiniz dört kişiyi otomatik olarak aramanızı veya mesaj göndermenizi sağlar.

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, kilit düğmenize üç kez tıklayarak bir uyarı mesajı gönderebilirsiniz.

Böylelikle SOS uygulaması, belirlediğiniz kişilere otomatik olarak bir 'yardım' mesajı ve Google haritalarda konumunuzu gösteren bir bağlantı gönderir.

Bununla da kalmayıp, akıllı telefonunuzun hem ön hem de arka kameralarından çekilen fotoğrafları ve beş saniyelik bir ses kaydını, listenizdeki kişilerle paylaşır.

Acil durumda yardımınıza koşuyor! İşte Samsung Galaxy'nin hayat kurtaran o özelliği

Samsung Galaxy 'Acil SOS' mesajlarını şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:

Ayarlar'a gidin

Gelişmiş Özellikler seçin

'SOS mesajları gönder' kısmına tıklayın

Buraya 'SOS mesajı' gidecek kişileri ekleyin.

Alıcıyı rehberinizden seçebilir veya yeni bir kişi oluşturabilirsiniz.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için, yukarıdaki adımları izleyin

SOS mesajları bölümünden 'KAPALI'yı tercih edin.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.