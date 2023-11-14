İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6527
  • EURO
    30,6697
  • ALTIN
    1791.19
  • BIST100
    7589.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Afrika'ya Türk imzası! PeycON ailesi görücüye çıkıyor

Türksat, özellikle Afrika kıtasında hizmet veren Türksat 5B ile kıtada etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Afrika kıtasında uydu hizmetleri pazarında güçlü şekilde yer almasını planlıyor.

AA14 Kasım 2023 Salı 11:17 - Güncelleme:
Afrika'ya Türk imzası! PeycON ailesi görücüye çıkıyor
ABONE OL

Türksat, Afrika kıtasının teknoloji, telekomünikasyon ve uydu etkinliği olan AfricaCom 2023 fuarına katılacak.

TÜRKİYE PEYCON AİLESİNİ AFRİKA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKARIYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji, telekomünikasyon ve uydu etkinliği AfricaCom, ziyaretçilerini 14-16 Kasım tarihlerinde CapeTown Uluslararası Kongre Merkezi'nde ağırlayacak.

Türksat, özellikle Afrika kıtasında hizmet veren Türksat 5B ile kıtada etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Afrika kıtasında uydu hizmetleri pazarında güçlü şekilde yer almasını planlıyor. Şirket, 5. nesil uydusu Türksat 5B'nin yanı sıra milli PeycON ailesi antenleri HidrON, TerrON, MicrON ve AerON'u da Afrika pazarında görücüye çıkaracak.

Türksat, fuar programı kapsamında, uydu haberleşmesi, yayın ve uydu ekipmanları, dijital medya konularında üst düzey toplantılar gerçekleştirecek.

Şirket, bölge ülkelerdeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcıları ile yeni iş anlaşmaları da gerçekleştirmeyi planlarken, fuar süresince yapılacak anlaşmalarla Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ihracat payının da artırılmasını hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.