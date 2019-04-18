Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Alman-Fransız ortaklığındaki dünya havacılık devi Airbus, H135 helikopterlerinin üretim hattına Çin'i de ekledi.

Airbus Helicopters Almanya CEO'su Wolfgang Schoder Çarşamba günkü açılış töreninde "Çin ile Avrupa arasında işbirliği için yeni bir bölüm açılıyor" dedi.

Nisan ayı başlarında düzenlenen 21. Çin-AB liderler toplantısında, Çin ve AB'nin ikili ilişkiler konusunda önemli bir uzlaşmaya vardıklarını ve karşılıklı yarar sağlama ve kazan-kazan pratiğinde işbirliğini derinleştirme konusunda geniş bir mütabakatta uzlaştıklarını açıkladı.

Mart ayında, Avrupalı ​​uçak üreticisi, Airbus uçaklarının 290 A320 uçağı ve 10 A350 XWB jeti dahil olmak üzere Çin havayollarının satın alımlarını kapsayan China Aviation Supplies Holding ile büyük bir anlaşma yaptı.

Anlaşma, Airbus’un ABD’li rakibi Boeing’in krizle boğultuğu ve ABD-Çin ekonomik seavaşının sürdüğü bir ortamda imzalandı.

Boeing 737 Max-8'in en büyük kullanıcılarından biri olan Çin, tüm iç hatlarda uçağın uçuşunu yasaklayan ilk ülke oldu.

AİRBUS H135 HELİKOPTERİ

Hizmete 1996 yılında başlamış ve 1000 adetten fazla üretim yapılmış çift motorlu bir helikopterdir. Çoğunlukla polis ve ambulans hizmetleri için kullanılmaktadır. 2013'den itibaren utive taşımacılık için versiyonların satışına başlanmıştır. Çoğunlukla sivil kullanıcılar için üretilse de, EC635 kodu ile askeri versiyonu bulunmaktadır.

2016 yılında 60 Set komponent AHD firmasına teslim edilmiştir.