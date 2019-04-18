12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7904
  • 6,561
  • 236.872
  • 98.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterleri için son montaj tesisi resmen Çarşamba günü Doğu Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao'da faaliyete geçti. Gelişme Çin-Avrupa ilişkilerinde, H135 üretim hattında Avrupa dışındaki ilk yer olması dolayısıyla önem arz ediyor.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman-Fransız ortaklığındaki dünya havacılık devi Airbus, H135 helikopterlerinin üretim hattına Çin'i de ekledi.
 
Airbus Helicopters Almanya CEO'su Wolfgang Schoder Çarşamba günkü açılış töreninde "Çin ile Avrupa arasında işbirliği için yeni bir bölüm açılıyor" dedi.
 
Nisan ayı başlarında düzenlenen 21. Çin-AB liderler toplantısında, Çin ve AB'nin ikili ilişkiler konusunda önemli bir uzlaşmaya vardıklarını ve karşılıklı yarar sağlama ve kazan-kazan pratiğinde işbirliğini derinleştirme konusunda geniş bir mütabakatta uzlaştıklarını açıkladı.
 
Mart ayında, Avrupalı ​​uçak üreticisi, Airbus uçaklarının 290 A320 uçağı ve 10 A350 XWB jeti dahil olmak üzere Çin havayollarının satın alımlarını kapsayan China Aviation Supplies Holding ile büyük bir anlaşma yaptı. 
 
Anlaşma, Airbus’un ABD’li rakibi Boeing’in krizle boğultuğu ve ABD-Çin ekonomik seavaşının sürdüğü bir ortamda imzalandı. 
 
Boeing 737 Max-8'in en büyük kullanıcılarından biri olan Çin, tüm iç hatlarda uçağın uçuşunu yasaklayan ilk ülke oldu.
 
AİRBUS H135 HELİKOPTERİ
 
Hizmete 1996 yılında başlamış ve 1000 adetten fazla üretim yapılmış çift motorlu bir helikopterdir. Çoğunlukla polis ve ambulans hizmetleri için kullanılmaktadır. 2013'den itibaren utive taşımacılık için versiyonların satışına başlanmıştır. Çoğunlukla sivil kullanıcılar için üretilse de, EC635 kodu ile askeri versiyonu bulunmaktadır.
 
2016 yılında 60 Set komponent AHD firmasına teslim edilmiştir.
 
 
 
 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Bu karar çok tartışılacak

Bu karar çok tartışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

12.5 milyon emekliye müjde!

12.5 milyon emekliye müjde!

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

O şehrin en eski tapınağı!

O şehrin en eski tapınağı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019