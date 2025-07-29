AK Parti'den ''dijital telif'' hamlesi: Ekim'de meclis gündeminde

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda dijital gazeteciliğe yoğun bir yönelme olduğunu belirtti.

Basılı medya oranının azalmasına karşın dijital medyada artış yaşandığını aktaran Elmas, geçmişte büyük kısmı basılı medyada olan reklamların şu an yüzde 80'e varan kısmının dijital alandaki yayınların içerisinde olduğunu kaydetti.

Nazım Elmas, META ve Google gibi platformların yerel ile ulusalda içerik üreticisi haber yapan gazetecilerin ürünlerini çok cazip bularak öne çıkardığını, kullandığını belirterek, bu haberler üzerinden tıklanma sayısının ve buna karşılık reklamların da arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin herhangi bir yerinden bir gazetecinin çok ilginç bir haberinin Google ve META gibi platformlarda birçok kişiye ulaştığına işaret eden Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google reklam kazancı elde ediyor ve böylece arkadaşımızın ürettiği içerik üzerinden birçok platform sağlayıcı karına kar katıyor. İşin özünde şu var; madem ki içerik üreticilerinin ürettikleriyle birçok insana ulaşıyorsunuz, öyleyse cazip, ilgi çekici, emek mahsulü içerik üzerinden bir takım kazançlar elde ediyorsunuz, bunun bir kısmını içerik üretici ekibe, içerik üretici kişiye vermeniz lazım. Özü budur. Şimdiye kadar böyle bir yasal düzenleme yapılmadı."

Elmas, haberlerin telifi konusunun altını çizerek, "Madem ki bu platformlarda paylaşılmaya değer, paylaşılmaya uygun haberler var, bunu siz burada kullanıyorsunuz ve bundan reklam geliri elde ediyorsunuz, o halde bunun bir kısmını içerik üreticisi kurumlara veya şahıslara ödeyeceksiniz. Yasal düzenlemenin amacı bu." diye konuştu.

Bu tür düzenlemelerin Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Amerika'da olduğunu dile getiren Elmas, "Bizde henüz yok. Oradaki düzenlemelerden de hareketle, oradaki işleyişin ayrıntılarını da görerek bir yasal düzenleme çalışmasını komisyon olarak hazırladık." ifadesini kullandı.

Nazım Elmas, yasanın taslağını olgunlaştırma aşamasında olduklarını kaydederek, "Ağustos ve eylül aylarında olgunlaştırıp ekim ayında komisyonumuzun gündeminde değerlendirdikten sonra hızlı bir şekilde yasal hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Geniş bir alanda içeriklerin takibi, değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi noktasında sistem kurulmasının gerektiğini ifade eden Elmas, buna ait şu anda bir yazılım planlanması yapıldığını aktardı.

Elmas, haberin kime ait olduğunu tespit edebilecek bir sistem kurulması üzerinde çalışıldığını anlatan, "Bu teknik altyapıyla birlikte yapay zeka desteğiyle biz bu çalışmaları bir yerde içerik üreticisi arkadaşlarımızın lehine sonuçlandırmaya doğru götürmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sistemin iyi kurulması gerektiğini vurgulayan Elmas, "Sistem tıkır tıkır saat gibi işlesin ve buradan arkadaşlarımızın bulundukları birliklere, başkanlıklara, merkezlere buralardan gelen gelirler aktarılsın ve arkadaşlarımız daha fazla avantaj elde etsinler, telif haklarını daha fazla alabilsinler." sözlerini sarf etti.

Nazım Elmas, bunun, basın camiasında kaliteyi sağlayacağının altını çizerek, "Emeğin karşılığını alacağız, 'benim haberim yayımlansın' diye basın mensubu arkadaşlarımız daha titiz, daha dikkatli, daha ilgi çekici haberler bulmaya çalışacak, bu da basındaki kaliteyi artıracak." görüşünü paylaştı.

